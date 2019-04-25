Депутат Ставропольской краевой думы подозревается в присвоении 17 млн руб

Ставрополь, , 13:50 — REGNUM Депутат Ставропольской краевой думы подозревается следствием в совершении двух преступлений — речь идет о присвоении в общей сложности около 17 млн рублей. О возбуждении уголовное дела в отношении генерального директора ООО «Кавказстройинвест», депутата Ставропольской краевой думы Алексея Назаренко сообщила пресс-служба Следственного комитета 25 апреля.

По версии следствия, подозреваемый приобрел за счет средств организации, в которой работал гендиректором, два автомобиля, спортивные тренажеры, электронику, предметы интерьера. Общая сумма потраченных им средств составила более 3,5 млн рублей. Кроме того, как считает следствие, депутат получил в кассе предприятия под авансовый отчет более 13 миллионов 500 тысяч рублей. Деньги, считают следователи, он присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

Как сообщало ИА REGNUM, Назаренко уже является фигурантом уголовного дела по статье об ограничении конкуренции — его заподозрили в картельном сговоре для ограничения конкуренции при проведении государственных торгов на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, легкоатлетического манежа в городе Ставрополе и спортивного комплекса в городе Новоалександровске.

Алексей Назаренко был избран в думу Ставропольского края по одномандатному избирательному округу № 2, является членом фракции «Единая Россия» в думе, председатель комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму. По информации, размещенной на сайте думы, по итогам 2018 года Назаренко отчитался о скромном доходе в 3 млн 516 тыс. 259,61 руб.

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