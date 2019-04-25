Предприятие Перми получит льготный займ на создание вертолётного редуктора

Пермь, , 13:50 — REGNUM Экспертный совет Фонда развития промышленности России (ФРП) одобрил получение льготного займа по программе «Конверсия» для пермского предприятия «Редуктор-ПМ». Сумма займа составит 393,9 млн рублей, общая стоимость проекта — 787,9 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

С привлечением займа ФРП предприятие разработает и запустит производство главных редукторов вертолета гражданского назначения Ка-226Т, увеличив гражданскую составляющую завода. Редуктор предназначен для привода соосных винтов вертолёта.

Модернизированный редуктор будет обладать преимуществами перед используемой сегодня моделью редуктора ВР-226Н: увеличенный в два раза межремонтный ресурс, повышенная коррозионная стойкость и возможность эксплуатации во влажном климате, сниженный на 10−12% вес.

Ка-226Т — это легкий многоцелевой вертолет, который отличает точность зависания в воздухе, маневренность и управляемость. В различных модификациях может использоваться для поисково-спасательных, медицинских и полицейских нужд. Производитель вертолета — Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ). В настоящее время определен первый потенциальный покупатель вертолета из числа зарубежных партнеров.

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