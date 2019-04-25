Главным экспортером для Грузии остается Россия

Тбилиси, , 13:50 — REGNUM

Главным экспортером для Грузии в этом году, как и в течение предыдущих двух лет, продолжает оставаться Россия. По данным Национальной службы статистики Грузии, экспорт в Россию в январе-марте текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 37,8% и достиг $135,4 млн. Второе место занимает Азербайджан ($85 млн), на третьем — Болгария ($68 млн).

Что касается импорта в Грузию, здесь на первой позиции находится Турция ($316 млн), за ней следует Китай ($221,8 млн), импорт из которого вырос за последний год на 21,6%, а на третьем месте — Россия ($191,7 млн), импорт из которой сократился на 9,9%.

В итоге места в тройке крупнейших торговых партнеров распределились следующим образом: лидирует по-прежнему Турция (с объемом внешнеторгового оборота $373 млн), далее следует Россия ($327 млн), а на третьем месте стоит Азербайджан ($272,5 млн). Китай, некоторое время занимавший третью позицию во внешней торговле с Грузией, переместился на 4-е место ($257 млн).

В январе-марте текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14,9%, до $698,1 млн, уменьшились объемы внешнеторгового оборота Грузии со странами ЕС. Причем, экспорт из Грузии в страны Евросоюза сократился на 6,4% ($196 млн), а импорт из стран ЕС — на 17,8% ($502,2 млн).

В то же время объем внешнеторгового оборота Грузии со странами СНГ увеличился на 2,4%, до $992,2 млн, в частности, экспорт возрос на 37,4%, до $416,1 млн, но импорт сократился на 13,5%, до $576,1 млн.

В общей сложности за январь-март 2019 года объемы внешней торговли Грузии уменьшились на 0,1%, до $1 807,3 млн. Причем, экспорт увеличился на 12,8% (до $826 млн), а импорт сократился на 4,7% и составил $1 981,3 млн.

Напомним, что Россия занимала первое место в числе крупнейших торговых партнеров Грузии до 2006 года, но после введения российской стороной эмбарго на ряд грузинских товаров объемы внешней торговли резко сократились. Рост торгового оборота начался после прихода к власти в Грузии учрежденной олигархом Бидзиной Иванишвили коалиции «Грузинская мечта», провозгласившей курс на нормализацию отношений с Россией и проведение прагматичной политики. Пока такая политика сказалась лишь на торгово-экономическом сотрудничестве и отчасти на гуманитарной сфере. Политические отношения остаются на уровне, определенном итогами августовской войны 2008 года. А Россия по утвержденной правительством Саакашвили традиции по-прежнему на официальном и международном уровне преподносится грузинскими властями как «агрессор и оккупант».