Глава «Рособоронэкспорта»: мы продали в 2019 году оружия на $4,6 млрд

Москва, , 13:51 — REGNUM С начала 2019 года «Рособоронэкспорт» продал оружия на сумму в $4,6 млрд, заявил глава компании Александр Михеев журналистам.

Михеев отметил, что, несмотря на санкции и давление на всю систему ВТС (военно-технического сотрудничества), российская сторона выполнила все свои обязательства перед партнерами.

«На сумму $4,9 млрд поставлено (оружия — ред.) в этом году, получено средств — $4,6 млрд. Подписали контрактов на $5,2 млрд. Общий портфель заказов составляет около $51 млрд», — сказал Михеев.

Напомним, 25 апреля «Рособоронэкспорт» представил в Институте государства и права РАН свою новую книгу «Правовые основы военно-технического сотрудничества».

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