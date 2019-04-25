Много спорых моментов: в запрете ввоза в Россию мяса и сыров

Москва, , 13:43 — REGNUM Запрет для частных лиц ввозить мясные и молочные продукты в Россию не приведет к уменьшению рисков проникновения через границу возбудителей опасных болезней животных. В данной инициативе много спорых моментов, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета Московского отделения «ОПОРЫ России» Станислав Супрунов.

Так, заболевания можно завести с мясом или другими продуктами из-за рубежа, в случае если товар завозится оптом. Стоит заметить, весь этот процесс будет достаточно трудно администрировать. При этом не совсем понятно, как будет проходить изъятие запрещенной продукции.

«Будут ли таможенники вскрывать у туристов чемоданы, сданные в багаж, или каким-то другим способом станут выявлять запрещенную продукцию. Также не вполне ясно, где впоследствии эти продукты будут хранится, и как их станут уничтожать. Соответственно, для реализация этой инициативы потребуются значительные финансовые и временные затраты», — считает эксперт.

Более того, в настоящее время хамон и те сыры, которые люди привозят для личных целей, не производятся в России в таком объеме и в таком качестве. По этой причине инициатива будет негативно воспринята обычными гражданами.

«На рынок продовольствия такой запрет никак не повлияет, потому что, то количество продуктов, которое люди привозят для своего личного пользования из-за рубежа и съедают — это «капля в море», — высказал своё мнение Супрунов.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие российские производители мясной и молочной продукции обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить соотечественникам ввозить такие продукты в страну.

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