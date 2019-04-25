Снижение безработицы в Карачаево-Черкесии: власти видят, а люди — нет

Черкесск, , 13:20 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии рапортуют о снижении безработицы. За 2018 год в республике уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,7 до 1,4, а коэффициент напряжённости на рынке труда — с 2,4 до 1,7. Такие данные привел в ходе совещания по подведению итогов 2018 года начальник управления службы занятости населения Хизир Кумуков, сообщили ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе парламента региона.

Отмечая позитивные тенденции, начальник службы рассказал о том, что в течение прошлого года сотрудники ведомства смогли подобрать работу для 3800 граждан. Была также организована временная занятость для 1600 граждан. На общественные работы направлены еще 400 человек.

За этими цифрами стоят, как отметила председатель парламентского комитета по социальной политике Елена Червонова, люди, которые ежедневно кропотливо выполняли свою работу. Депутат выразила благодарность коллективу.

Это и в самом деле большой труд — найти работу для тысяч безработных в Карачаево-Черкесии. Несмотря на наличие большого числа вакансий на сайте службы занятости, уровень зарплат все еще остается крайне низким, и безработные граждане не спешат соглашаться на предложения работодателей.

По данным Росстата, в Карачаево-Черкесии самый высокий уровень напряженности на рынке труда. Ведомство учитывает для установления этого показателя уровень занятости, уровень безработицы населения, среднее время поиска работы безработными, долю безработных, ищущих работу более 12 месяцев.

В республике являются трудоустроенными лишь 50,5% населения — это второй результат от конца списка после Адыгеи — где работу имеют 49,4% граждан. Уровень безработицы в республике по итогам 2018 года составлял 12%.

Худший результат у Карачаево-Черкесии и по среднему времени поиска работы. Он составляет 11,5 месяца. Антилидером республика является и по доле безработных, ищущих работу более года. Таких граждан в субъекте 64,5%.

Стоит отметить, что в среднероссийский показатель безработицы в 2018 году составил 4,8%, а уровень занятости — 59,8%. На поиск работы безработные граждане России в среднем тратят до 7,4 месяца. Процент пытающихся трудоустроиться более года в стране — 28,6.

Читайте также: Стать каменщиком и горничной на Кавказе: проект Минтруда РФ на полмиллиарда