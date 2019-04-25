Сурский гидроузел: заключён контракт на госэкспертизу проекта реконструкции

Пенза, , 13:11 — REGNUM Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» заключило контракт с единственным поставщиком на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция гидротехнических сооружений Сурского гидроузла, Пензенская область». Сведения о контракте, подписанном с ФАУ «Главгосэкспертиза России», обнародованы на сайте госзакупок 25 апреля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Стоимость контракта составляет 2 642 443,09 рубля. В самом контракте вторым заказчиком выступает ФГБУ «Сурский гидроузел». По условиям соглашения, исполнитель должен провести государственную экспертизу проектной документации реконструкции объекта и выдать по её результатам заказчику заключение о соответствии или несоответствии оной результатам инженерных изысканий, заданию застройщику и техническому заказчику. На проведение госэкспертизы даётся 42 рабочих дня.

Напомним, гидроузел на реке Сура ввели в эксплуатацию 29 декабря 1978 года, а в январе 1979 года после введения в строй Пензенского водохранилища и комплекса гидротехнических сооружений была создана служба эксплуатации объектов в виде «Управления эксплуатации Сурского гидроузла». Позднее оно видоизменилось до ФГБУ «Сурский гидроузел».

В июне 2018 года Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет стал победителем тендера на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция гидротехнических сооружений Сурского гидроузла, Пензенская область» (3 этап). Стоимость договора — 8 089 600 рублей. В контракте отмечалось, что предполагаемая стоимость реконструкции — 366,4 млн рублей, из которых в 2019 году — 106,4 млн рублей, в 2020 году — 260 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета.

Объект представляет собой основную плотину из левобережной части длиной 700 п. м и правобережной части 2140 п. м, бетонной водосливной плотины, донного водовыпуска и малой ГЭС, включающей здание ГЭС, гидроагрегат мощностью 200 кВт и энергосиловое оборудование.

Гидрообъект выполняет сразу три функции — обеспечивает водой Пензу и город Заречный, защищает нижележащие территории от подтопления в период половодья и используется для нужд мелиорации, для чего по берегам водохранилища выстроены крупные оросительные системы.