Ульяновский губернатор рассказал, как увеличить объём строительства жилья

Ульяновск, , 13:02 — REGNUM В Ульяновской области до 2021 года из аварийного жилья планируют переселить полмиллиона человек, а к 2024 году выйти на строительство с 1 млн до 1,4 млн кв. метров жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора Сергея Морозова по итогам совещания по реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В регионе в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» планируют выйти на строительство 1,4 млн кв. метра жилья к 2024 году. Глава региона считает, что есть «два варианта реализации» этой «амбициозной» задачи.

«Первый — двигаться за границы города и застраивать новую территорию, тянуть туда, соответственно, сети, инфраструктуру. Второй — заниматься в Ульяновске не точечной застройкой, которая раздражает людей, а просто убирать эти огромные микрорайоны, в которых дома имеют возраст более 50 лет. Нужно переселять людей в удобное жилье и создавать для них комфортную городскую среду. Мне кажется, второй вариант лучше», — считает Сергей Морозов.

Всего в регионе насчитывается 235 аварийных домов. Программа переселения из «аварийки» предусматривает до 2024 года обеспечение новым жильём 2,4 тыс. жителей из 136 домов. Оставшиеся 99 домов, неохваченные федеральной программой, будут переселены за счет средств областного и местного бюджетов.

По данным властей, в Ульяновской области в январе-марте 2019 года сдано в эксплуатацию 852 жилых дома (1313 квартир) общей площадью 141 тыс. кв. метров. Это составило 107,2% к аналогичному периоду прошлого года. Всего за 14 лет объем годового ввода жилья в эксплуатацию увеличился более чем в шесть раз, ежегодно сдаётся «под миллион квадратных метров».