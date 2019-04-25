Epic Games готовы отказаться от эксклюзивных игр для магазина EGS

Кэри, США, , 12:49 — REGNUM Основатель компании Epic Games Тим Суини в своём Twitter-аккаунте заявил, что готов отказаться от эксклюзивных игр для магазина Epic Games Store при одном условии. Этим условием является согласие Valve отказаться от сервисных сборов в 30% для разработчиков и издателей игр.

https://twitter.com/TimSweeneyEpic/status/1121218551342350336

По мнению Суини, политика Valve (а именно высокие сервисные сборы) является центральной проблемой для создания и распространения PC-игр. Поэтому заключение сделок об эксклюзивности отдельных проектов — единственный возможный выход для борьбы с Valve.

Суини готов отказаться от заключения сделок об эксклюзивности, если руководство Valve согласится на ту же процентную ставку, что и Epic Games — 12%. По мнению разработчика, если Valve согласится на такие условия, то это станет «великолепным моментом в истории PC-игр».

Напомним, что конфликт между Epic Games и Valve начался после открытия цифрового магазина Epic Games Store. Создатели этого магазина берут 12% с продаж игры, в то время как их конкуренты — 30%. Благодаря такой политике, многие издатели заключили соглашение об эксклюзивности с Epic Games. Таким образом, Metro Exodus, Dauntless, Heavy Rain и многие другие проекты выйдут только в Epic Games Store.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель Devil May Cry 5: никаких дополнений к игре выпускаться не будет