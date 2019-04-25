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Ярославцы летом могут остаться без авиасообщения с Крымом и Сочи

Экономика

За месяц до сезона у ярославского аэропорта нет ни перевозчика, ни государственных субсидий

Ярославцы летом могут остаться без авиасообщения с Крымом и Сочи
Самолет в «Туношне»

Ярославль, 25 апреля 2019, 12:45 — REGNUM  Ярославский аэропорт «Туношна» пока так и не нашел компанию, которая в туристический сезон будет заниматься авиаперевозками в Симферополь, Сочи и Анапу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили в аэропорту, в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными перевозчиками. Продажа билетов на эти направления закрыта, хотя в прошлые годы билеты начинали продавать еще зимой.

Рейсы из Ярославля на российские курорты не попали в перечни субсидируемых авиаперевозок. В прошлые годы пенсионеры, инвалиды и дети могли летать в Крым и на черноморское побережье Кавказа по льготным ценам — около 2500 рублей. Разницу для льготных категорий пассажиров оплачивал федеральный бюджет.

Кризис с перевозками в южном направлении начался после отзыва лицензии в 2018 году у авиакомпании «Саратовские авиалинии». Летом 2018 года региональные власти смогли найти ей замену в виде авиакомпании «Алроса». Правда, цена «Алросы» была значительно выше.

В прошлые годы рейсы на юг России из Туношны были очень востребованы у ярославцев и жителей соседних регионов.

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Авиаперевозки
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