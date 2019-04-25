Рубль теряет позиции на фоне роста геополитических рисков

Москва, , 12:44 — REGNUM Курс рубля снижается на фоне роста геополитических рисков, связанных с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении российского гражданства жителями Донецкой и Луганской областей, заявил корреспонденту эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«25 апреля состоится заседание Совбеза ООН, на котором будет обсуждаться данное решение. Кроме того, появилась информация о слушаниях в комитетах Сената США и палате представителей по вопросам российского вмешательства в американские выборы и последним действиям правительства.

Инвесторы предпочитают частично закрыть позиции и занять выжидательную позицию из-за скорых майских праздников, во время которых совершать крупные сделки и оперативно реагировать на негативные инфоповоды будет гораздо сложнее», — пояснил эксперт.

Ситуация по другим развивающимся валютам схожая: они торгуются вблизи локальных минимумов на фоне значительного роста «американца» после хорошей экономической статистики из США. Если завтра предварительные данные ВВП США за первый квартал окажутся положительными, то текущая тенденция может продолжиться.

«Тем не менее российская валюта выглядит гораздо лучше «конкурентов» благодаря пику налоговых выплат и высокой стоимости нефти. Сегодня компании уплачивают НДПИ, а 29 апреля налоговый период завершится налогом на прибыль, таким образом, в ближайшее время рубль останется один на один с угрозой очередных санкций. Курс рубля ожидается вблизи отметки в 65 за доллар», — полагает Николаев.

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