«Русское снабжение» против банка ВТБ, и причём тут завод имени Горького

Нижний Новгород, , 12:28 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области отказал АО «Группа «Русское снабжение» во взыскании с АО «Банк ВТБ» свыше 317 млн рублей, которые истец посчитал прибылью, упущенной из-за отказа банка открывать счёт для платежей по оборонному заказу и оплаты товара итальянскому поставщику. В рамках дела были допрошены свидетели, привлечена областная прокуратура, АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татария), межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу и Центробанк РФ. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В начале июля 2015 года между АО «Группа «Русское снабжение» — нижегородским холдингом, который занимается поставкой трубопроводной арматуры, и судостроительным АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» из Татарии был заключён договор поставки продукции. Также истец заключил 12 октября 2015 года договор на поставку продукции с АО «Адмиралтейские верфи». Для исполнения обязательств по обоим договорам компания «Русское снабжение» заключила в августе 2015 года договор с итальянской компанией Navalimpianti Spa. В рамках закона «О государственном оборонном заказе» АО «Группа «Русское снабжение» обратилось к банку ВТБ для заключения договора банковских счетов.

«Письмами от 05.10.2015 и 28.12.2015 года ответчик сообщил истцу о резервировании отдельных банковских счетов. 18.03.2016 года ответчик отказал истцу в открытии счетов на основании пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 22.03.2016 года истец направил ответчику претензию с требованием об открытии счета. 26.05.2016 года ответчик повторно отказал истцу в открытии счета», — отмечалось в материалах дела.

После неоднократных отказов в открытии счетов компания обратилась в суд с иском об обязании ответчика заключить договоры отдельного банковского счета для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу. В октябре 2016 года первая инстанция удовлетворила иск, решение устоялось и в апелляции.

Между тем, пока шли споры в отношении «Русского снабжения» по иску кредитора была начата процедура наблюдения, а претензии зеленодольского завода на сумму свыше 151,78 млн рублей вошли в третью очередь реестра кредиторов. 31 августа 2017 года холдинг признали банкротом.

В ноябре 2018 года АО «Группа «Русское снабжение» обратилось в суд с иском к банку ВТБ, требуя взыскания 317 548 703,19 рубля, полагая, что из-за «незаконных действий ответчика истец не мог получить оплату от акционерного общества «Адмиралтейские верфи», а также оплату от акционерного общества «Зеленодольский завод им А.М. Горького», в связи с чем истец не смог исполнить обязательства по оплате оборудования перед компанией Navalimpianti Spa (Италия) и как следствие, — перед акционерным обществом «Зеленодольский завод им А.М. Горького» и в результате он «не смог направить денежные средства, составляющие прибыль АО ГК «Русское снабжение», на погашение обязательств с другими контрагентами, в том числе привлеченных в целях исполнения обязательств АО ГК «Русское снабжение» по государственным контрактам».

"Истец полагает, что столь продолжительное время нарушения ответчиком прав истца и обязанностей по государственным контрактам привело к формированию реестра требований кредиторов АО ГК «Русское снабжение» в сумме 317 548 703 руб. 00 коп», — говорилось в определении суда.

Суд же отказал в притязаниях компании, обосновав тем, что «отказ ответчика от заключения договора банковского счета не является основаниями для возникновения гражданско-правовой ответственности за совершение соответствующих действий», а компания, заключая договор с итальянским поставщиком, должна была «предвидеть риски, связанные с отсутствием у него денежных средств для исполнения взятых на себя обязательств».

В ходе дела были допрошены свидетели, привлечена нижегородская областная прокуратура, АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу и Центробанк РФ.