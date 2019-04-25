Москва, , 12:21 — REGNUM

Убыток банка «Восточный» в первом квартале 2019 года составил 6 млрд руб. Об этом 25 апреля сообщает РБК.

Данные об убытках «Восточного» получил аналитик «Национальных кредитных рейтингов» (НКР) Михаил Доронкин на основе данных банка, предоставленных в ЦБ.

Сообщается, что убытки связаны с досрочным созданием резервов по проблемным активам из-за переноса сроков запланированной допэмиссии на 5 млрд руб. Изначально досрочное начисление резервов планировались на июль 2020 года. Однако 18 апреля банк России потребовал от «Восточного» и от фонда Baring Vostok срочно зарезервировать 12 млрд руб.

По словам Доронкина, «Восточный» демонстрирует хорошую рентабельность и без учета резервов показал бы по итогам квартала прибыль.

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