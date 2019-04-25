Белоруссия ждет реакции украинского оператора на ситуацию с нефтью из РФ

Минск, , 12:19 — REGNUM Белорусская сторона ожидает реакции украинского оператора на ситуацию с поступлением некачественной российской нефти. Об этом сообщает 25 апреля источник в нефтехимической отрасли Белоруссии.

Речь идет об операторе украинской части магистрального нефтепровода, по которому нефть идет на перерабатывающие предприятия в Чехии, Словакии и Венгрии. Собеседник дал понять, что прокачка нефти может быть остановлена, передает ТАСС.

24 апреля оператор белорусского участка трубопровода «Гомельтранснефть Дружба» сообщал о приостановке транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Украины для чешских, словацких и венгерских перерабатывающих заводов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша сообщила об остановке прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» из-за повышенного содержания в сырье хлорорганики.

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