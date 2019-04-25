Названы продажи автомобилестроительной компании Kia Motors за I квартал

Сеул, , 12:04 — REGNUM В первом квартале 2019 года прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Kia Motors увеличилась в два раза за счет урегулирования судебных исков о выплате заработной платы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, операционная прибыль компании увеличилась на 94,4% и составила 594,1 млрд вон (~$512,53 млн), чистая прибыль увеличилась на 50,3% до 649,1 млрд вон (~$559,98 млн). Однако продажи в первом квартале года, напротив, сократились на 0,9% до 12,44 трлн вон (~$10,73 млрд).

Международные оптовые продажи компании увеличились на 0,5% до 638 913 единиц, однако продажи дорогих автомобилей, напротив, сократились.

Продажи автомобилей на внутреннем рынке сократились на 7,5% до 114 482 единиц, в то время как продажи за рубежом увеличились на 2,4% до 534 431 автомобиля. В частности продажи в Соединенных Штатах Америки увеличились на 5% до 138 259 автомобилей, однако в Европе, напротив, сократились на 2,1% до 126 664 автомобилей, в Китае — на 0,3%, до 81 979 автомобилей.

С другой стороны, на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии было продано 187 529 автомобиля, что на 5,1%, чем в прошлом году.