«Роснефть» получила контракты на поставку авиатоплива в аэропорты Германии

Москва, , 11:53 — REGNUM Несколько контрактов на реализацию авиатоплива JET A-1 собственного производства в аэропортах Германии заключила компания Rosneft Deutschland GmbH. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба предприятия.

В частности, компания будет поставлять топливо для заправки самолётов «Аэрофлота» в аэропорту Шенефельд (Берлин). Также «Роснефть» обеспечит заправку «в крыло» воздушных судов в аэропортах Тегель (Мюнхен) и Шенефельд (Берлин).

«За 1 квартал 2019 года Rosneft Deutschland поставила клиентам 74,5 тыс. тонн авиационного топлива», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодно компания производит на НПЗ PCK в Бранденбурге порядка 300 тысяч тонн авиатоплива, что соответствует примерно 50% всего объема керосина, потребляемого в берлинских аэропортах.

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