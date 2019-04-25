Четверг, 25 Апреля 2019 года
12:00:09 МСК

«Роснефть» получила контракты на поставку авиатоплива в аэропорты Германии

Экономика

Компания поставляет около половины всего объема керосина, потребляемого в аэропортах Берлина

Москва, 25 апреля 2019, 11:53 — REGNUM  Несколько контрактов на реализацию авиатоплива JET A-1 собственного производства в аэропортах Германии заключила компания Rosneft Deutschland GmbH. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба предприятия.

В частности, компания будет поставлять топливо для заправки самолётов «Аэрофлота» в аэропорту Шенефельд (Берлин). Также «Роснефть» обеспечит заправку «в крыло» воздушных судов в аэропортах Тегель (Мюнхен) и Шенефельд (Берлин).

«За 1 квартал 2019 года Rosneft Deutschland поставила клиентам 74,5 тыс. тонн авиационного топлива», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодно компания производит на НПЗ PCK в Бранденбурге порядка 300 тысяч тонн авиатоплива, что соответствует примерно 50% всего объема керосина, потребляемого в берлинских аэропортах.

Читайте ранее в этом сюжете: Роснефть начала прямые поставки нефтепродуктов немецким потребителям

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить