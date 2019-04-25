Три управляющие компании в Ульяновске незаконно собирали плату за ТКО

Ульяновск, , 11:52 — REGNUM В Железнодорожном районе Ульяновска по итогам прокурорских проверок привлечены к ответственности три управляющие компании и их руководители, которые организовали незаконное взыскание с граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает областная прокуратура.

В ходе проверок надзорным ведомством установлено, что «по поручению» руководства компаний «УК «Олимп», «Паритет» и «Сервис-групп» для собственников квартир, проживающих в многоэтажных домах по улицам Локомотивная, Варейкиса, 12 сентября и Хрустальная, начисление платы по статье «Содержание жилья» осуществлялось в текущем году по старым тарифам, включавшим оплату услуги «вывоз твердых коммунальных отходов». Хотя по закону с 1 января 2019 года плата за сбор и вывоз ТКО из калькуляции по содержанию и ремонту помещений исключена.

«В результате жителям указанных многоквартирных домов незаконно начислено более 40 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данным фактам возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»), предусматривающим до 300 тысяч рублей штрафа либо дисквалификацию должностных лиц на срок до 3 лет. Администрации управляющих организаций произвели гражданам перерасчет указанных сумм.

Напомним, в регионе действует горячая линия, куда принимаются сообщения о фактах незаконных действий управляющих организаций и региональных операторов о неправомерном начислении платы за вывоз мусора, дублирование платежей.

По данным ульяновских властей, в январе-феврале 2019 года в в регионе обработано 13 тыс. тонн ТКО, введены в эксплуатацию два мусоросортировочных комплекса мощностью более 130 тыс. тонн в год, ежедневно работают 100 мусоровозов. Всего в области работают четыре региональных оператора по обращению с ТКО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ОНФ причислил к так называемым «мутным» региональных операторов Поволжья по обращению с ТКО в Пензенской, Нижегородской, Ульяновской областях, а также в Татарии и Башкирии ОНФ.

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