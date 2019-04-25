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Какие изменения в бюджете Московской области затронут жителей региона?

Экономика

Увеличиваются расходы государственных и адресных программ Подмосковья

Красногорск, 25 апреля 2019, 14:47 — REGNUM  Расходы собственных средств Московской области в 2019 увеличатся на 32,6 млрд рублей, или на 6% и составят 619,6 млрд рублей. Об этом в ходе заседания Московской областной думы заявила министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Чиновник представила проект закона об изменении доходной и расходной части бюджета региона на 2019 и 2020−2021 плановый период.

«Законопроектом вносятся изменения в государственные программы Московской области, адресные программы, а также изменится объём непрограммных расходов», — пояснила она.

В частности, будут увеличены расходы по государственной программе здравоохранения — на 16,1 млрд рублей. Основные изменения связаны с федеральным законом о размере и порядке расчёта тарифа страхового взноса для неработающего населения в части увеличения коэффициента дифференциации тарифа на ОМС.

Также предусматривается увеличение расходов на 0,6 млрд рублей на обеспечение семей с новорождёнными детьми с 1 сентября 2019 года подарочными наборами с детскими принадлежностями, необходимых на первом году жизни ребенка.

«Оценочно, мы планируем, что 45 тысяч новорождённых в 2019 году получат такие наборы», — сообщила Мухтиярова.

На 0,3 млрд рублей увеличивается финансирование концессионных соглашений для функционирования онкологических центров в городских округах Балашиха и Подольск. Это вызвано увеличением тарифа на оказание медицинской помощи в 2019 году.

Кроме того, по государственной программе «Жилище» увеличатся на 5,5 млрд рублей субсидии участникам долевого строительства для завершение строительства объектов социальных и многоквартирных домов. Ещё на 0,3 млрд рублей возрастёт финансирование для предоставления жилых помещений детям-сиротам.

В сфере экологии на 4,6 млрд рублей будут увеличены расходы для строительства комплексов по переработке отходов. На 0,8 млрд рублей увеличатся субвенции для проведения ремонта 13 детских садов и 10 школ. В транспортной сфере на 4,1 млрд рублей возрастут расходы за счёт включения остатков бюджетного фонда, неиспользованного в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Мособлдума сразу в трёх чтениях приняла закон об изменении доходной и расходной части бюджета региона на 2019 и 2020−2021 плановый период годов. Законом предусматривается увеличение доходов бюджета в 2019 году на 13,8 млрд рублей. Расходы бюджета увеличатся на 40,9 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье увеличили доходную и расходную часть бюджета на 2019 год

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Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
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