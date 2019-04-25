На тайге только зарабатывают: лесники Приангарья «забыли» о пожарах

Иркутск, , 11:42 — REGNUM У Байкальской природоохранной прокуратуры возникли вполне обоснованные претензии к филиалам ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», в задачу которого входит обнаружение, тушение лесных пожаров и закупка соответствующей техники. Судя по официальной информации, опубликованной на сайте ведомства, несмотря на приличную прибыль, вопросы противопожарной безопасности данное предприятие решать не спешит. По итогам проверок требований законодательства в сфере охраны лесов от пожаров нарушения выявили в пяти филиалах лесхоза: Братском, Падунском, Приморском, Карымском и Присаянском.

«Противопожарная техника и инвентарь не закупаются. Имеющаяся в наличии лесопожарная техника в большинстве филиалов находится в не исправном состоянии», — констатировали прокуроры.

Также надзорное ведомство напомнило, что именно ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» наделено полномочиями по приобретению необходимой лесопожарной техники и противопожарного инвентаря за счет финансовых ресурсов, полученных при осуществлении им платных услуг, заготовки и продажи древесины от санитарных рубок.

«Только за 2018 год указанными филиалами ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» по результатам санитарных рубок и продажи леса на корню заработано более 500 миллионов рублей, которые поступили на счета головного учреждения. Однако, судебное решение, которым по требованию природоохранного прокурора Падунский лесхоз понужден к укомплектованию ПХС техникой для тушения лесных пожаров в темное время суток, с 2017 года и по настоящее время не исполнено. Автомобиль связи и освещения не приобретен», — отметили в Байкальской природоохранной прокуратуре.

И всё же, несмотря на то, что сложившаяся ситуация создает угрозу распространения лесных пожаров на большие территории (трагедия уже имела место быть в соседнем Забайкалье), наказание за бездействие чиновники данного государственного предприятия вряд ли понесут.

«Директора указанных филиалов ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» предостережены Братским межрайонным природоохранным прокурором о недопустимости нарушения закона», — отмечается в официальным сообщении.

Напомним, за 2018 год сумма ущерба, причиненного лесному фонду Иркутской области, составила не менее 4,6 млрд рублей. В 2018 году работниками Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры указывалось, что вырубка 116 гектаров сплошным способом не может быть санитарной. В отношении чиновников из министерства лесного комплекса Иркутской области, филиала ФБУ «Рослесозащита» — Центра защиты леса Иркутской области и ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» заведено уголовное дело.

В марте 2018 года правозащитники СПЧ пришли к выводу, что масштабные вырубки леса за редчайшими исключениями являются результатом деятельности не «черных лесорубов», а официальных лесопользователей, заготавливающих древесину в соответствии с действующим федеральным лесным законодательством.

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