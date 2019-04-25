«ВИС» не наказан за срыв сроков сдачи перинатального центра в Югре

Сургут, Югра, , 11:43 — REGNUM Группу компаний «ВИС» не оштрафовали за срыв сроков строительства перинатального центра в Сургуте. Такое решение принял Арбитражный суд ХМАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM, ссылаясь на данные картотеки дел.

Ранее департамент здравоохранения ХМАО подал иск о взыскании с застройщика 218,5 млн рублей неустойки за срыв сроков строительства перинатального центра в Сургуте, которые неоднократно переносились. Представители «ВИС» в свою очередь сетовали на чиновников департамента, которые замешкались с рядом документов.

Данное решение может быть обжаловано в Восьмом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Напомним, группа компаний «ВИС» начала строительство перинатального центра в 2015 году. Первоначальный срок сдачи был намечен на лето 2017 года. Ныне в депзраве ХМАО планируют сдать объект осенью 2019 года.

Перинатальный центр в Сургуте должен стать одним из самых крупных в стране: площадью более 70 тысяч кв метров с возможностью принимать 300 рожениц одновременно. В центр входит роддом, отделение репродуктивных технологий с лабораторией ЭКО, большая консультативно-диагностическая поликлиника для женщин и детей до пяти лет. На базе Сургутского перинатального центра планируется открыть кафедру акушерства и гинекологии. Запроектирован симуляционно-тренинговый центр с родильным залом, операционными залами реанимации и интенсивной терапии.

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