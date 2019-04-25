Виновата «химия»: в приостановке транзита нефти по «Дружбе»

Москва, , 11:22 — REGNUM В приостановке в Польше транзита российской нефти через трубопровод «Дружба» ничего страшного нет. Произошёл технический сбой по очистке нефти от органических хлоридов на территории России, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

«Прежде чем поставлять нефть на экспорт через трубопровод, её предварительно очищают от неорганических соединений, таких как хлориды натрия, кальция и магния, так и от органических хлоросодержащих соединений», — отметил эксперт.

Нужно потому что эти соединения очень опасны из-за своей коррозионной агрессивности, что в свою очередь может вывести из строя нефтеперерабатывающее оборудование, в частности каталитические системы. Ущерб может составить миллионы долларов США.

«Не всегда способы очистки бывают эффективны, возможны сбои техногенного характера, поэтому в договоре поставки всегда оговариваются действия сторон, если идет превышение определенных норм органических хлоридов и неорганических соединений», — пояснил Лисицын.

По его мнению, как только ситуация исправится, загрязнённую нефть откачают в специальные резервуары и либо её утилизируют в качестве печного топлива, например, или подвергнут дополнительной очистке.

«Последствия этой аварии, скорее всего, будут незначительны и решаться они будут в рабочем порядке. Российская сторона вероятнее всего выплатит компенсацию. Возможно это как-то сыграет на руку Ирану в преддверии санкций. Так как иранская нефть считается самой качественной», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше остановлен транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии не могут принимать нефть с превышенным содержанием хлорорганики.

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