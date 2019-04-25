Промышленный выпуск игольчатого кокса на Омском НПЗ начнётся в 2021 году

Омск, , 11:09 — REGNUM Промышленный выпуск игольчатого кокса планируется начать в Омске в 2021 году после завершения реконструкции установки замедленного коксования, сообщила пресс-служба Омского нефтеперерабатывающего завода.

Накануне предприятие «Газпром нефти» выпустило первую партию продукции. Она предназначена для металлургической, атомной, химической и космической отраслей. В частности, игольчатый кокс станет основой первых в России электродов премиального качества.

Объём инвестиций, которые будут направлены в проект, составит 5,2 млрд рублей. Эта сумма выделена в рамках программы модернизации Омского НПЗ, которую «Газпром нефть» продолжает с 2008 года. После реконструкции установка замедленного коксования Омского НПЗ обеспечит производство 38,7 тыс. тонн сырого игольчатого кокса в год.

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