Германия поможет Воронежской области в развитии органического земледелия

Воронеж, , 11:08 — REGNUM Воронежская область и Германия намерены совместно развивать органическое земледелие. Об этом было заявлено по итогам участия губернатора Воронежской области Александра Гусева и министра экономического сотрудничества и развития ФРГ Герда Мюллера в конференции «Роль России и Германии в обеспечении населения мира продовольствием», которая состоялась 24 апреля в Воронеже, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Как отмечалось, по итогам 2018 года Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы с долей 22%, Воронежская область экспортировала 1 млн 600 тыс. тонн пшеницы.

«Сегодня благодаря своим экономическим возможностям Россия и Германия являются очень важными участниками решения продовольственной проблемы во всем мире. Ученые и политики сходятся во мнении, что аграрный потенциал наших стран может возрастать и в результате объединения усилий. Считаю, что Воронежская область подтверждает этот тезис», — сказал воронежский губернатор, отметив, что сегодня в Воронежской области работает 33 предприятия с участием немецкого капитала.

Глава региона отметил, что в планах — развитие новых направлений, в числе которых — органическое земледелие и глубокой переработки зерна, где, по его словам, «исключительно ценен опыт и наработки немецких коллег».

По итогам личной встречи с губернатором Герд Мюллер отметил, что Воронежская область «является самым мощным, самым сильным аграрным регионом Российской Федерации», а Россия — «самая крупная страна на земном шаре» и самый крупный экспортер зерновых. В числе направлений расширения сотрудничества Мюллер назвал перспективы развития в регионе производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

«У нас уже существует обмен в этой сфере, и мы будем всячески стараться интенсифицировать этот обмен. Цель, которую мы поставили перед собой, — поддержать регион на пути к производству экологически чистой продукции», — подчеркнул Герд Мюллер.

Он отметил, что Россия имеет все условия для производства органической сельхозпродукции, добавив, что для Германии особенно будут востребованы овощи. Первые итоги совместной работы в этом направлении, отметил Александр Гусев, будут подведены через три года.

«Я считаю, что очень важно наличие возможности обмена технологиями и оборудованием. Конечно, это поможет решать проблему в целом — победу над голодом на всем пространстве земного шара. И это поможет укреплению экономических связей. Весь этот комплекс — от человеческих взаимоотношений до экономики — в тесном партнерстве с нашими коллегами из Германии позволит и развиваться Воронежской области, и укрепляться дружественным взаимоотношениям между русскими и немцами», — отметил Александр Гусев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на недавней пресс-конференции губернатор Воронежской области отметил, что на данный момент органическим земледелием в регионе готовы заниматься 40 компаний — преимущественно средних и мелких. Власти региона готовы взять расходы по сертификации земли на себя, уже с 2020 года планируется приступить к фазе перевода земель в пригодные для органического земледелия.

Об этом: 40 воронежских производителей готовы заниматься органическим земледелием