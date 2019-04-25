Глава Бурятии призвал лесозаготовителей «жить честно»

Улан-Удэ, , 11:14 — REGNUM Наступило время для изменения ситуации в лесной отрасли. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, об этом заявил глава республики Алексей Цыденов на встрече с лесозаготовителями Баргузинского района.

По его словам, предприниматели готовы сами легализовать отношения с работниками, утилизировать отходы.

«Более сложный вопрос — это все-таки, чтобы реализация леса была полностью по безналичному расчёту и по реальной стоимости. Люди поняли, что другого варианта, как работать честно, жить честно — нет. И главное, что они с этим согласны», — подчеркнул глава республики.

Впрочем, он не пояснил, что изменилось с тех пор, как в конце марта его заместитель по вопросам безопасности Пётр Мордовской рассказывал о практике завышения закупочных цен на древесину. Как он заявлял, «такого быть не должно». Это приводит к тому, что вклад лесной отрасли во внутренний региональный продукт составляет менее одного процента, хотя в общем объёме экспорта Бурятии древесина занимает около 18%.

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Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, активисты ОНФ в Бурятии по итогам рейда выяснили, что из семи организаций, торгующих лесоматериалами в Улан-Удэ, ни одна не регистрирует сделки.

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