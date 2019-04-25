«Хотелки» российских производителей: запрет ввоза сыров и мяса

Москва, , 11:02 — REGNUM Не стоит все-таки обсуждать инициативу Национальной мясной ассоциации о запрете гражданам России ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию как реальную, заявил корреспонденту руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

«Пока это «хотелки» производителей мясной и молочной продукции, среди которых, впрочем, есть и «Мираторг». Сама постановка вопроса свидетельствует о том, что жители России не удовлетворены качеством отечественной сырной продукции. Иначе какой смысл вести из Европы для домашнего использования сыр. Как говорится, не ближний свет», — пояснил эксперт.

Также хочется напомнить, что всему миру несостоятельность протекционизма была продемонстрирована уже давно. Если все-таки допустить, что такой запрет будет введен, это даст и без того большие возможности таможенникам лезть (в буквальном смысле) в чемоданы россиян.

«Уже сейчас гражданин РФ, отправляющийся в Европу, обязан назвать сумму наличных евро, которые он везет. Ранее было достаточно заявить, что это «менее 10 тысяч евро» (без конкретизации). Всё это не способствует честной конкуренции, а если её нет, в проигрыше останется потребитель», — высказал своё мнение Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданам России могут запретить ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования. С таким предложением выступила Национальная мясная ассоциация, куда входят крупнейшие производители мяса, птицы и изделий из них: «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком».

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