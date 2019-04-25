Рынок труда в Прикамье: «Нужно понять, куда грести»

Пермь, , 10:54 — REGNUM В Пермском крае после совершенствования пенсионной системы по итогам первого квартала 2019 года наблюдается рост уровня регистрируемой безработицы до 1,6%. Среди самых востребованных профессий по итогам минувшего года стали вакансии медицинских работников (врач, медсестра), социальных служб, образовательной сферы, инженерных профессий, торговли и сельского хозяйства. Такие данные предоставил во время круглого стола на тему «О трудовой занятости населения Пермского края» министр социального развития Павел Фокин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Заксобрания региона.

Стоит отметить, в январе 2019 года уровень безработицы, по официальным данным, составлял 1,34%, в февраля — 1,53%, марте — 1,63%, апреле — 1,6%. В апреле численность зарегистрированных безработных зафиксирована на уровне 20 179 человек. Нашли работу 12 662 человека, в том числе 6176 безработных, среди которых 809 граждан предпенсионного возраста и 302 инвалида. Получили госуслугу по профориентации в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, прохождения профобучения 21 255 человек.

Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников заявил, что ведомство приступило к определению баланса трудовых ресурсов:

«По нашим прогнозам, к 2024 году дополнительно в крае будет обучено 130 тыс. выпускников. И к этому же времени порядка 72 тыс. человек трудоспособного возраста из-за модернизации некоторых отраслей выйдут на рынок труда. Все они будут нуждаться в новых рабочих местах. Для этого уже сейчас мы начинаем заниматься полноценным анализом каждой отрасли. До 2024 года стоит задача создать около 40 тыс. новых рабочих мест. Мы понимаем, что останется еще 30 тысяч, и, чтобы нивелировать этот разрыв, министерство активно работает с каждым отраслевым ведомством по выявлению инвестпроектов, которые смогут в перспективе создать в Прикамье новые рабочие места. К концу мая мы планируем уже сверстать рабочий документ с учетом отраслевого анализа. В течение лета будем его обсуждать и дорабатывать, чтобы к осени прийти к выводам, предложениям и итогам».

«Нужно, прежде всего, понять, куда грести, — считает депутат краевого парламента Елена Зырянова. — Нужна диагностика существующего положения дел в трудоустройстве жителей края. Нужны программа по борьбе с серой заработной платой и пилотный проект по самозанятым».

Участники круглого стола пришли к выводу, что на уровне региона необходимо создать единый межведомственный орган, который сможет решить задачу баланса спроса и предложения на рынке труда и одновременно с этим объединить все ведомства, которые сегодня в той или иной степени курируют вопросы занятости населения.

По словам председателя комитета по промышленности, экономической политике и налогам краевого парламента Татьяны Миролюбовой, для Пермского края такое предложение — это вызов.

«Только сейчас в регионе начал формироваться баланс трудовых ресурсов. Наконец власти решили посмотреть, какое предложение есть со стороны образовательных учреждений и какой спрос формируют при этом предприятия и бизнес. Это большой и необходимый шаг вперед, поскольку к 2024 году в Прикамье прогнозируется дефицит рабочих мест. Как показывает опыт, крайне важно при решении такой задачи наличие «единого окна» — центра ответственности, способного принимать решения и обеспечивать взаимодействие между разными структурами. И система образования, и исполнительная власть должны принять значительные меры для того, чтобы дать бизнесу рабочие руки и специалистов в необходимом количестве и качестве», — резюмировала депутат.