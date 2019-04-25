В США появится вакцина от гриппа южнокорейского производства

Сеул, , 10:53 — REGNUM Южнокорейская компания Green Cross получила заказ на поставку вакцин на общую сумму $35,7 млн от Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Известно, что в 2017 году экспорт вакцин против гриппа южнокорейской компании превысил 200 млн. Кроме того, компания является шестым лидером на рынке вакцин против гриппа. От общего объема заказов, полученных компанией, 20% приходится на вакцины от гриппа.

«Мы предполагаем, что продажи в этом году вырастут, поскольку стоимость вакцины четвертого поколения немного выше. В будущем мы также планируем выйти на другие рынки, что бы увеличить свою роль на мировом рынке», — сообщили представители компании.