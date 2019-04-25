Четверг, 25 Апреля 2019 года
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Переговоры Deutsche Bank и Commerzbank о слиянии зашли в тупик — СМИ

Экономика

Официальное решение о прекращении переговоров пока не принято

Берлин, 25 апреля 2019, 10:51 — REGNUM  Германские Deutsche Bank и Commerzbank прекратили переговоры о слиянии. Об этом 25 апреля сообщает Reuters.

«Всё сводится к прекращению переговоров», — сказал источник издания.

Сообщается, что официальное решение еще не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта один из крупнейших банков Германии Deutsche Bank сообщил, что проводит переговоры о возможном слиянии с банком Commerzbank.

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Банковское дело
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