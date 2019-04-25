Свердловчане задолжали по налогам 3,5 млрд рублей

Екатеринбург, , 10:53 — REGNUM Жители Свердловской области на 1 апреля задолжали 3 млрд 500 млн рублей налогов. Об этом заявил глава отдела урегулирования задолженности свердловского управления Федеральной налоговой службы (УФНС) РФ Артем Балюра на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Руководитель отметил, что сумма задолженности снизилась по сравнению с началом года на 600 млн рублей благодаря взысканию задолженностей самими налоговиками и судебными приставами.

Из указаной суммы 1 млрд 700 млн рублей задолжали по транспортному налогу, 1 млрд 100 млн — по налогу на имущество и 647 млн рублей по земельному налогу.

Напомним, по состоянию на 1 декабря 2018 года жители Свердловской области задолжали 2,5 млрд рублей по имущественным налогам.

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