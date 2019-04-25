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Свердловчане задолжали по налогам 3,5 млрд рублей

Экономика

Больше всего задолженность по транспортному налогу

Свердловчане задолжали по налогам 3,5 млрд рублей
Квентин Массейс. Сборщики податей (фрагмент). После 1501

Екатеринбург, 25 апреля 2019, 10:53 — REGNUM  Жители Свердловской области на 1 апреля задолжали 3 млрд 500 млн рублей налогов. Об этом заявил глава отдела урегулирования задолженности свердловского управления Федеральной налоговой службы (УФНС) РФ Артем Балюра на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Руководитель отметил, что сумма задолженности снизилась по сравнению с началом года на 600 млн рублей благодаря взысканию задолженностей самими налоговиками и судебными приставами.

Из указаной суммы 1 млрд 700 млн рублей задолжали по транспортному налогу, 1 млрд 100 млн — по налогу на имущество и 647 млн рублей по земельному налогу.

Напомним, по состоянию на 1 декабря 2018 года жители Свердловской области задолжали 2,5 млрд рублей по имущественным налогам.

Читайте ранее в этом сюжете: Долг свердловчан по имущественным налогам составляет 2,5 млрд рублей

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