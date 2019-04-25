Samsung инвестировал $2,9 млн в разработку криптовалютных кошельков

Париж, , 10:39 — REGNUM Производитель аппаратных криптовалютных кошельков Ledger получил от крупнейшего южнокорейского производителя электроники Samsung 2,6 млн евро ($2,9 млн) на разработку криптовалютных кошельков. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на представителя компании.

Читайте также: Вирусу несложно найти «дырочку» в криптокошельке — эксперт

Отмечается, что в Ledger факт инвестиций подтвердили, однако не разглашать другие подробности, кроме суммы вложений, не стали.

Как пишет издание, эта новость последовала за недавним назначением на пост генерального директора Ledger Паскаля Готье.

Также сообщается, что Samsung может в конечном итоге разработать государственно-частный блокчейн с собственным токеном криптовалюты. Проект, над которым работает группа блокчейн-разработчиков Samsung, предполагает создание блокчейн-сети на основе сети Ethereum, а также нового актива, получившего название Samsung Coin.

Читайте ранее в этом сюжете: Складной смартфон Galaxy Fold от Samsung не выйдет на рынок из-за проблем