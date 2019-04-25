Воронежская гордума одобрила вырубку и застройку части яблоневого сада

Воронеж, , 10:37 — REGNUM Изменения в Генеральный план Воронежа и правила землепользования и застройки, позволяющие строительство на участке яблоневого сада площадью 24,4 га на Московском проспекте, 142в, утвердили депутаты Воронежской городской думы на заседании 24 апреля. Участок, который ранее имел назначение сельскохозяйственного пользования, перевели в зону многофункциональной общественно-деловой застройки.

По планам мэрии, на месте яблоневого сада должны построить несколько объектов социального назначения, в которых нуждается этот район, — вокруг ведется активное жилищное строительство. В частности, планируется возвести общеобразовательную школу на 2,8 тыс. мест, детский сад на 160 мест. Появятся спортивный комплекс, поликлиника, детская школа искусств. Также здесь обещают разбить парк. Ранее мэрия Воронежа провела общественные слушания по застройке этого участка.

Как сообщало ИА REGNUM, опытные яблоневые сады, расположенные на территории, относящейся к федеральной собственности, находились в пользовании Воронежского государственного аграрного университета. В 2015 году стало известно, что их собираются вырубить, а территорию застроить многоэтажками. Однако выяснилось, что земельные участки оказались в частной собственности по подложным документам. В январе 2019 года в силу вступил приговор в отношении директора ООО «Спартан», который был признан виновным в мошенничестве с хищением федеральной земли. Землю вернули в государственную собственность — решения принимались арбитражными судами по искам прокуратуры.

По теме: Воронежский прокурор прокомментировал дальнейшую судьбу яблоневых садов