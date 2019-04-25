«ЕР» намерена оптимизировать контрольно-надзорную деятельность в стране

Москва, , 10:32 — REGNUM «Единая Россия» передала председателю Правительство РФ Дмитрию Медведеву доклад о совершенствовании контрольно-надзорной деятельности и проведении «регуляторной гильотины»

В настоящее время в России действует около 2 млн требований, 221 вид контроля и 541 вид разрешительной деятельности для предпринимателей. Реформирование контрольно-надзорной деятельности позволит существенно сократить требования к бизнесу, убрать лишние расходы. Это принесет ощутимый вклад в экономику страны и поднимет уровень жизни людей.

Об этом заявила председатель экспертного совета внутрипартийной дискуссионной площадки Партии «Единая Россия» «Лидерство и развитие», член Высшего совета Партии, первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян, комментируя общественный доклад внутрипартийной дискуссионной площадки «Единой России» «Лидерство и развитие», который был передан премьер-министру, председателю партии Дмитрию Медведеву.

«Реформирование контрольно-надзорной деятельности позволит существенно сократить требования к бизнесу, убрать лишние расходы, в том числе на различную разрешительную документацию, что приведет к удешевлению продукции для покупателей», — подчеркнула Марина Блудян.

По ее экспертной оценке, около 12% стоимости плодово-овощной продукции приходится на обеспечение фитосанитарных мер и требований, 8% стоимости колбасной продукции тратятся для оформления ветеринарно-сопроводительной документации, а 5,6−9,5% стоимости молочной продукции приходится на оформление ветеринарной сертификации.

«Около 7,5% ВВП, т. е. 7,77 трлн. рублей составляют затраты на получение различной разрешительной документации контрольно-надзорной деятельности. Для сравнения, бюджет национальных проектов до 2024 года составляет 25,7 трлн. рублей (около 24,8% ВВП). Фактически перед нами сейчас стоит задача реализации еще одного национального проекта», — пояснила она.

По ее словам, каждый третий-четвертый предприниматель подвергается проверке со стороны контрольно-надзорных органов. При этом зачастую плановые проверки просто заменяются внеплановыми. По итогам 2018 года их количество превысило плановые проверки аж в 3,4 раза. В том числе по этой причине около 15 млн самозанятых до сих пор работают в теневом секторе, и лишь около 40 тыс. из них официально зарегистрировали свою деятельность.

«Единая Россия» предлагает сократить количество проверяющих, обеспечить их достойным уровнем заработной платы, пересмотреть их функционал и обновить штат инспекторов; направить деятельность контрольно-надзорных органов на профилактические мероприятия и помощь предпринимателям по организации их безопасной деятельности; создать условия для повышения активности потребителей. Также необходимо перейти к альтернативной форме контроля и надзора, которая заключается в страховании ответственности работодателя перед работниками, страховании ответственности перед потребителями, страховании рисков нанесения ущерба и вреда жизни и здоровья граждан, материального ущерба и ущерба охраняемых государством ценностей. Нужно определить четкие параметры применения риск-ориентированного подхода; сделать простой и прозрачной систему ответственности предпринимателей с учетом нанесенного вреда; определить ответственность проверяющих контрольно-надзорных органов», — сказала Марина Блудян.

В заключение она подчеркнула, что предложения «Единой России» несут социальную значимость.

«Мы обсудили их с правительством, со специалистами, с Министерством экономического развития. И в том случае, если они будут реализованы, то это принесет ощутимый вклад в экономику страны и поднимет уровень жизни людей», — уверена Марина Блудян.