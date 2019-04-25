Эксперты нашли сходства в диспетчеризации энергосистем России и Бразилии

Москва, , 10:30 — REGNUM Анализ российских проектных решений в части разработки оперативно-информационного комплекса (ОИК) нового поколения, выполненный бразильскими энергетиками, заинтересовал специалистов Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС) России. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Поскольку функции по оперативно-диспетчерскому управлению в обеих странах выполняют независимые системные операторы, а Единая энергетическая система России имеет ряд общих черт с энергетической системой Бразилии, анализ бразильскими коллегами проектных решений по автоматизации диспетчерского управления представляет значительный интерес для АО «СО ЕЭС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период 2005—2013 годов в Бразилии был реализован проект REGER. Его инициатором выступила компания Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Сам проект предполагает модернизацию автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ) всех диспетчерских центров Бразилии.

Как пояснили в пресс-службе СО ЕЭС, подготовленный российскими энергетиками проект подходит для реализации. Он позволит усовершенствовать систему управления режимами ЕЭС России с учётом действующих нормативно-правовых требований.

Независимая экспертная оценка проектной документации стала частью договоренностей об обмене опытом между ONS и АО «СО ЕЭС» достигнутых в ноябре 2017 года в Рио-де-Жанейро. В 2018 году они были закреплены в соглашении о сотрудничестве и обмене опытом.

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