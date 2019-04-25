Си Цзиньпин встретился с лидерами Вьетнама, Сербии, Филиппин и Узбекистана

Пекин, , 10:23 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с главами целого ряда стран в рамках второго Форума международного сотрудничества «Пояса и пути», который проходит в столице Поднебесной, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Китайский лидер принял в Пекине президента Сербии Александра Вучича, президента Кении Ухуру Кениата, президента Филиппин Родриго Дутерте, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также вьетнамского премьер-министра Нгуен Суан Фука.

Ожидается, что во втором Форуме международного сотрудничества «Пояса и пути» примут участие 40 государственных лидеров стран-участниц проекта.

На мероприятии будет обсуждаться будущее китайской инициативы «Нового шелкового пути», также отношения Китая со странами-участницами проекта. В этом году форум пройдет с 25 по 29 апреля.

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