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Си Цзиньпин встретился с лидерами Вьетнама, Сербии, Филиппин и Узбекистана

Экономика

В Пекине начинается второй Форум «Пояса и Пути»

Пекин, 25 апреля 2019, 10:23 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с главами целого ряда стран в рамках второго Форума международного сотрудничества «Пояса и пути», который проходит в столице Поднебесной, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Китайский лидер принял в Пекине президента Сербии Александра Вучича, президента Кении Ухуру Кениата, президента Филиппин Родриго Дутерте, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также вьетнамского премьер-министра Нгуен Суан Фука.

Ожидается, что во втором Форуме международного сотрудничества «Пояса и пути» примут участие 40 государственных лидеров стран-участниц проекта.

На мероприятии будет обсуждаться будущее китайской инициативы «Нового шелкового пути», также отношения Китая со странами-участницами проекта. В этом году форум пройдет с 25 по 29 апреля.

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«Один пояс — один путь» Китая
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