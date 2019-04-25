Всё решается в пределах Садового кольца — о скандальном «крабовом» законе

Южно-Сахалинск, , 10:46 — REGNUM Закон о крабовых аукционах принят и одобрен Советом Федерации. В регионах при этом до сих пор в неведении относительно сохранения объёмов для конкретных регионов. Две крупнейшие крабовые компании Сахалина участвовать в аукционах не станут. В островном регионе благодарны политикам, голосовавшим против закона, и запомнили всех, кто его поддержал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Депутат Законодательной думы Сахалинской области Дмитрий Пашов на отраслевом федеральном рыбацком портале FishNews от имени всех рыбаков островного региона поблагодарил ЛДПР и партию «Справедливая Россия» за то, что они не поддержали губительный для отрасли «крабовый» закон, при принятии которого были нарушены все нормы права. Закон принимали в обстановке строжайшей секретности, без обсуждения с представителями отрасли и регионами.

Результаты при голосовании в ГД РФ были следующие: КПРФ и «Единая Россия» поддержали закон, «Справедливая Россия» и ЛДПР проголосовали «против». При рассмотрении в Совфеде закон поддержали 150 сенаторов, три человека оказались против, 15 парламентариев не голосовали.

С особой благодарностью парламентарий Сахалина отозвался о сенаторе от региона Елене Афанасьевой (ЛДПР) и депутате Госдумы Андрее Андрейченко (ЛДПР), которые не скрывали своего крайне негативного отношения к принимаемому закону и выступали против него.

Перечислил региональный депутат и тех представителей Сахалина в верхней и нижней палатах федерального парламента, которые, вопреки ожиданиям земляков, проголосовали за принятие «драконовского закона»: депутат ГД РФ Георгий Карлов (ЕР), сенаторы Юрий Архаров и Дмитрий Мезенцев (ЕР).

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Областной депутат напомнил, что закон приняли, абсолютно проигнорировав мнение регионов.

«В России нет регионов. Всё решается в пределах Садового кольца», — сказал Дмитрий Пашов.

Он также обратил внимание на то, что в законе нет привязки к сохранению объёмов для конкретных регионов.

«Две крупнейшие крабовые компании Сахалина принимать участие в аукционах не будут. Но я хочу ещё раз подчеркнуть публичную позицию рыбаков: эта прошедшая история — это не совсем про крабов и не совсем про деньги. Это об отношении некоторых представителей власти к рыбакам, как к гражданам России, об отношении власти к бизнесу, к инвесторам. Это — об отношении к пограничным дальневосточным и северным территориям, где жизнь непростая», — сказал депутат Сахалинской думы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в связи с принятием скандального «крабового» закона прошла чрезвычайная конференция рыбаков. Мероприятие было проигнорировано руководителем Росрыболовства Ильёй Шестаковым и представителями российского правительства. Рыбаки назвали конференцию «поминками» по рыбной отрасли, а политиков, которые поддержали закон, грозящий уничтожением рыбацкой отрасли России, предупредили, чтобы на поддержку рыбаков они больше не рассчитывали. Закон может оставить без работы более миллиона рыбаков, с учётом семей — это порядка 4,5 млн человек, без средств к существованию. Более 6 тысяч рыбацких компаний могут закрыться. С последней надеждой рыбаки обратились в Совет Федерации, попросив остановить «крабовый закон», но Совфед закон поддержал.

По мнению рыбаков России, закон, отменяющий «исторический принцип» распределения квот, вводящий аукционный принцип, который уже однажды поставил отрасль на грань уничтожения, фактически лишает их права на работу в море. Но власть рыбаков услышать не захотела.