В Адыгее ждут турецкий бизнес

Майкоп, , 10:14 — REGNUM Инвестиционный и экономический потенциал Республики Адыгея был представлен деловому сообществу Турции 24 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики. Презентация состоялась в рамках бизнес-форума в Промышленной палате Анкары. В рамках презентации был показан фильм об Адыгее: в нем рассказывалось о регионе, его богатом историко-культурным наследии, о современных достижениях, уникальных природных и рекреационных возможностях. Свои презентации подготовили и отраслевые министерства, предприятия республики, также были подготовлены и конкретные инвестиционные предложения.

«Адыгея имеет широкие возможности для привлечения инвестиций в экономику. В числе основных преимуществ республики — географическое положение, богатые рекреационные ресурсы, хорошая инфраструктура и, конечно, стабильная общественно-политическая ситуация», — отметил глава региона.

Позиции Адыгеи, как отмечалось, растут в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. На территории республики работают крупные компании: именно в Адыгее IKEA реализует свой крупнейший проект, Госкорпорация Росатом строит в республике самую мощную в стране ветроэлектростанцию. По итогам 2018 года объем инвестиций в регион составил более 500 млн долларов США, что на 42,5% больше, чем годом ранее: по этому показателю Адыгея заняла первое место в России. Партнерами предприятий и организаций Адыгеи во внешней торговле являются более 30 стран мира, в их числе — и Турецкая Республика.

Особое внимание было уделено индустриальным паркам. Сейчас в Адыгее действует Теучежский индустриальный парк. Планируется создание таких парков в Тахтамукайском, Майкопском, Кошехабльском районах и городе Майкопе. В регионе развивается лесопереработка. На предприятиях внедряются международные стандарты качества. Редукторы для различных отраслей и манипуляторы, производимые в Адыгее, известны по всей России и поставляются за рубеж. Спросом пользуется подъемно-транспортное оборудование, гофропродукция из картона и бумаги, товары бытовой химии.

Бизнесменов Турции заинтересовали гастрономические бренды республики — адыгейский сыр, адыгейская соль, адыгейский чай, самый северный чай в мире. Качеством своей продукции славятся предприятия, выпускающие кисломолочные продукты, подсолнечное масло и минеральную воду, детское питание и соки. Еще одно перспективное для обеих сторон направление — туризм. Отличные рекреационные ресурсы Адыгеи и опыт турецких компаний могут стать хорошей основой для развития новых туристских продуктов.

«Думаю, у нас много точек соприкосновения для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Со своей стороны, мы будем способствовать запуск новых совместных проектов в различных отраслях экономики», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

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