Из резервного фонда Чувашии выделяют на детсады почти 400 млн рублей

Чебоксары, , 10:05 — REGNUM В Чувашии из резервного фонда республики направляется около 400 млн рублей на строительство трёх детских садов — в Чебоксарах, Цивильске и Чебоксарском районе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Из резервного фонда Чувашии министерству образования и молодежной политики выделяется 396 147,6 тыс. рублей. Средства будут направлены «на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет» в дошкольных образовательных учреждениях.

Дополнительное финансирование предусмотрено на строительство трёх детских садов. Из них 162 146,6 тыс. рублей выделяется на возведение детсада на 240 мест в Цивильске по улице Маяковского, 145 329 тыс. рублей направят на строительство 160-местного детсада в Чебоксарах (в микрорайоне, ограниченном улицами Ю. Гагарина, Ярмарочная и ЖК «Серебряные ключи»), 88 672 тыс. рублей потратят на строительство объекта детсада на 110 мест в деревне Большие Катраси Чебоксарского района.

По данным минобразования Чувашии, в 2012—2017 годы в республике введено в эксплуатацию 47 детских садов, что позволило ликвидировать очередность в детские сады детей старше трех лет в период комплектования. В 2019 году планируется ввод еще 17 новых детских садов на 3 280 мест, из них 11 дошкольных образовательных учреждений — в Чебоксарах, два — в Новочебоксарске, по одному — в Комсомольском, Чебоксарском, Цивильском районах и Канаше. Всего на эти цели в 2018—2019 годах предусмотрено 2 429,6 млн рублей, в т. ч. из федерального бюджета 1 883 млн рублей.