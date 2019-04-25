В Южной Корее объем рынка корпоративных акций сократился на 80%

Сеул, , 09:58 — REGNUM В марте 2019 года объем рынка корпоративных акций в Южной Корее сократился на 80%, сообщает Yonhap News со ссылкой на Службу финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, в марте 2019 года объем рынка корпоративных акций составил 33,3 млрд вон (~$28,72 млн), что на 4,7% больше, чем в предыдущем месяце. Объем первичных размещений акций увеличился на 14,6%, до 243,5 млрд вон (~$210,06 млн).

С другой стороны, в марте было выпущено на 86,5% акций меньше, чем в марте 2018 года. Объем рынка корпоративных акций в январе этого года составил — 246 млрд вон (~$212,22 млн), в феврале — 289,7 млрд вон (~$249,9 млн).

Объем рынка корпоративных облигаций в стране увеличился на 23% и составил 14,34 трлн вон (~$12,37 млрд).

Что касается финансовых облигаций, то банковские облигации и прочие облигации, выпущенные компаниями-эмитентами кредитных карт и компаниями по ценным бумагам, увеличились на 66,1% и 23,9% соответственно. Однако облигации финансовых холдингов сократились на 64,4%.

По состоянию на конец марта непогашенный остаток корпоративных облигаций увеличился на 1%, до 494,37 трлн вон (~$426,49 млрд).

В марте объем рынка корпоративных векселей увеличился на 2,7%, до 25,26 трлн вон (~$21,79 млрд), а объем цифровых краткосрочных облигаций — на 19,3%, до 85,86 трлн вон (~$74,07 млрд).

Корпоративные облигации — способ привлечения финансов частными предприятиями в свой бизнес.