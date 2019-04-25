Крупнейший китайский производитель свинины терпит убытки из-за чумы свиней

Пекин, , 09:46 — REGNUM Один из крупнейших китайских производителей свинины Wens Foodstuff Group Co. сообщил о серьезных убытках в первом квартале 2019 года, которые пришли на смену прибылям, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

Убытки компании составили 460 млн юаней ($68,66 млн) в сравнении с 1,4 млрд юаней прибыли за тот же период 2018 года. Обороты выросли на 6,22% в сравнении с тем же периодом и достигли 1,97 млрд юаней. Как отметили в компании, они связывают свои убытки с падением цен на свиней и курицу.

Рынок свинины Китая в значительной степени пострадал от африканской чумы свиней в первые два месяца 2019 года. Несмотря на то, что цены поднялись в марте 2019 года, это не уберегло производителей от убытков. Средняя цена на свинину упала на 4,69% за первый квартал 2019 года в сравнении с тем же периодом 2018 года.

Напомним, что африканская чума свиней впервые появилась в Китае в июле 2018 года. После этого вирус распространился из провинции Ляонин по десяткам регионам страны. Один из недавних случаев был зафиксирован в городе Ньинчи в Тибете.

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