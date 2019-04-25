Рубль «агрессивно» скорректировался

Москва, , 09:45 — REGNUM Рубль резко ослаб на торгах 24 апреля, потеряв в паре с долларом 0,65%. Котировки уверенно вернулись за пределы уровня 64 руб., восстановившись до 64,40 руб. Евро/рубль подросла скромнее, на 0,25%, до области 71,80 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Основной причиной столь агрессивной коррекции российской валюты послужило укрепление доллара по всему спектру рынка. Резкий всплеск спроса на «американца» надавил на все основные валюты и валюты развивающегося сегмента. Неоднозначно себя вела и нефть, которая пыталась корректироваться, но в конечном итоге вернулась на исходные позиции», — пояснил эксперт.

Отчет минэнерго США по большей части разочаровал игроков. Добыча вернулась к рекордному максимуму на уровне 12,2 млн баррелей в сутки, а запасы сырой нефти увеличились на 5,5 млн баррелей. От более негативной реакции рынок нефти удержали заявления Саудовской Аравии о том, что пока она не планирует наращивать добычу, несмотря на ужесточение санкций против Ирана.

«Сегодня, 25 апреля, нефть марки Brent снова торгуется с бычьим уклоном, а доллар перешел к коррекции, что ослабит давление на рубль, как и проявление интереса к рисковым активам. В краткосрочной перспективе в центре внимания игроков остается отметка 64 рубля», — считает Николаев.

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