Ярославское правительство: Проблем с подключением к газу не будет

Ярославль, , 09:28 — REGNUM Заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец назвал свою версию причин ограничения технического присоединения к сетям газораспределения. Об этом сообщает сайт правительства области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с марта по конце апреля в Ярославской области было невозможно получить техусловия на присоединения к газовым сетям. В «Газпром трансгаз Ухта» объяснили это исчерпанием пропускной способности газопровода «Горький — Череповец». Но в правительстве Ярославской области считают иначе.

«По инициативе департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов было проведено совещание с участием структурных подразделений ПАО «Газпром», которые занимаются транспортировкой, поставкой и реализацией газа в регионе. По итогам встречи было принято совместное решение о необходимости инвентаризации ранее выданных технических условий АО «Газпром газораспределение Ярославль» на предмет их актуальности. Дело в том, что многие из заявок так и не были реализованы заказчиками. Другими словами, газ зарезервировали только «на бумаге». После проведённой инвентаризации АО «Газпром газораспределение Ярославль» выявлены резервы, поэтому принято решение о начале снятия ограничений», — написал на своей странице в социальных сетях заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.

В правительстве считают, что никаких проблем ни у граждан, ни у застройщиков, которым необходимы технические условия для присоединения к газовым сетям, не будет. Власти Ярославской области уверяют, что проводятся планомерную работу со всеми поставщиками газа по расширению возможностей подачи ресурса потребителям.

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