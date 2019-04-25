Пасхальный стол подорожал в Красноярском крае

Красноярск, , 09:27 — REGNUM В Красноярском крае за год (март 2019 года по отношению к марту 2018 года) на 6,5% выросли цены на продовольственные товары, в том числе на основные ингредиенты пасхального кулича и пасхи.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 25 апреля, в Красноярскстате, сахар за указанный период подорожал на 20,4%, сливочное масло — на 5,5%, пшеничная мука — на 5,2%; молоко 2,5−3,2% жирности — на 4,7%, жирный творог — на 2,7%, куриные яйца — на 0,5%.

Однако пасхальный стол — это не только куличи, но и другие блюда, в том числе из мяса и рыбы. По информации статистиков, в марте 2019 года цена за 1 кг бескостной говядины составила 485,18 рубля. Килограмм бескостной свинины можно приобрести за 393,49 рубля. Стоимость 1 кг охлаждённых и мороженых кур — 162,17 рубля, охлаждённой и мороженой разделанной рыбы лососевых пород — 753,15 рубля.

Средняя цена на виноградное креплёное вино в марте 2019 года составила 610,85 рубля за литр (рост — 8,3%).

В Красноярскстате также уточнили, что по состоянию на 22 апреля текущего года килограмм сахара в Красноярском крае в среднем стоит 51,21 рубля, килограмм муки — 33,82 рубля, десяток яиц — 63,17 рубля, творог — 419,36 рубля, молоко — 60,70 рубля, сливочное масло — 592,37 рубля за килограмм.

Как уже сообщало ИА REGNUM, светлый праздник Пасхи православные верующие в этом году будут отмечать 28 апреля.

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