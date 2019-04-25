В России всерьёз взялись за образование рыбаков

Астрахань, , 09:24 — REGNUM Новые образовательные стандарты, переход к которым осуществляется в России с 2019 года, коснутся в том числе российских рыбаков, сообщила пресс-служа Росрыболовства по итогам расширенного заседания коллегии ведомства в Астрахани.

В России на сегодняшний день сформировано 12 отраслевых советов по профессиональным квалификациям, в том числе в сельском хозяйстве. В частности, определен реестр профессиональных квалификаций в области рыболовства и рыбоводства. Каждый квалификационный уровень предполагает не только определенное образование, но и разного рода повышение квалификации — от дополнительного профобучения по рабочим специальностям до программ переподготовки бакалавров и магистров.

Выступивший на заседании ректор Астраханского государственного технического университета (АГТУ) Александр Неваленный сообщил о внедрении системы непрерывного образования для подготовки кадров для рыбной отрасли.

«Мы предлагаем новую модель взаимодействия вуза с объединениями работодателей, предприятиями и учреждениями отрасли, чтобы определить требования и условия не только к самим квалификациям и содержанию профессиональных стандартов, но и к процессу подготовки и переподготовки кадров. Положительный опыт АГТУ в привлечении работодателей является существенным аргументом в пользу успешности проекта. Представляется целесообразным включить Центр непрерывного образования в отраслевую систему квалификаций и способствовать его взаимодействию с органами национальной и отраслевой системы квалификаций и Центром оценки квалификаций», — предложил Неваленный.

Отмечается также, что, по экспертным оценкам, в ближайшие 10 лет около 80% используемых сегодня технологий устареет, а 80% работников будут иметь образование, полученное более десяти лет назад. Поэтому непрерывное обновление знаний, умений и навыков становится необходимостью, определяющей новую философию образования: «не на всю жизнь, а через всю жизнь».

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