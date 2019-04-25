Названа прибыль южнокорейской компании SK Hynix за первый квартал 2019 г

Сеул, , 09:18 — REGNUM В первом квартале 2019 года продажи южнокорейской компании, специализирующейся на производстве полупроводниковой памяти SK Hynix составили 6,77 трлн вон (~$5,84 млрд), а операционная прибыль — 1,36 трлн вон (~$1,17 млрд). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, продажи и операционная прибыль компании сократились на 22,3% и 68,7% соответственно из-за маленького спроса и падения цен. По сравнению с предыдущим кварталом, данные показатели сократились на 31,9% и 69,2% соответственно.

Согласно данным DRAMeXchange, в марте 2019 года стоимость компьютерной полупроводниковой памяти DRAM (8Gb DDR4 1Gx8 2133MHz) упала до $4,56, а стоимость флэш-памяти NAND (128Gb 16Gx8 MLC) до $4,11.

Известно, что 82% продаж компании приходится на полупроводниковую память DRAM и 17% продаж — на флэш-памяти NAND.

По предварительным прогнозам компании, спрос на полупроводниковую память начнет восстанавливаться со второго квартала года. Кроме того, SK Hynix планирует усилить свое присутствие на рынках твердотельный накопителей и мобильной связи.