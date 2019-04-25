Объём чистой прибыли «РЖД» в 2018 году сократился почти в четыре раза

Москва, , 09:02 — REGNUM Чистая прибыли «Российских железных дорог» в 2018 году составила 35,4 млрд рублей по МСФО, что примерно в 3,9 раза меньше, чем в предыдущем году (139,7 млрд рублей). Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Консолидированная финансовая отчетность группы компаний ОАО «РЖД» учитывает результаты деятельности 206 дочерних компаний.

Накануне первый заместитель гендиректора компании Вадим Михайлов провёл брифинг, на котором сообщил, что снижение чистой прибыли связано с ростом расходов на дизельное топливо, индексацией зарплаты и обесценением активов.

Вместе с тем доходы холдинга за прошлый год составили 2 413 млрд рублей, что на 7,2% превышает показатель 2017 года (2 252 млрд рублей).

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