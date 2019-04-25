Рынок труда Приморья: сокращения, арест счетов, пенсионеры без пенсий

Владивосток, , 09:02 — REGNUM В Приморье на нескольких промышленных предприятиях ожидаются сокращения работников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Федерации профсоюзов Приморского края.

Читайте также: Профсоюзы ждут в РФ роста безработицы и острой конкуренции на рынке труда

Так, Партизанская ГРЭС, филиал ПАО «РусГидро», 8 апреля письменно уведомила 44 работника о сокращении штата и численности персонала станции. На предприятии работают около 400 человек.

Филиал «ЛуТЭК» АО «ДГК» намерен 1 июля сократить 30 штатных единиц. Руководство это решение объясняет тем, что «в целях исключения неэффективных рабочих мест, а также в связи с выводом персонала на аутсорсинг вносятся изменения в штатное расписание».

Читайте также: Весной свыше 115 тысяч граждан России рискуют остаться без работы

Дирекция ООО «Чугуевский ЛЗК» 22 февраля также вручила работникам уведомления о сокращении штата. Исключены из штата предприятия 47 рабочих мест. На 1 января 2019 года здесь числился 201 человек, через месяц сотрудников осталось 138.

Помимо сокращений, в краевом профсоюзе обеспокоены и ситуацией с задержкой заработной платы, арестами счетов организаций.

«В 16 школах и 6 детских садах и учреждениях дополнительного образования Кировского района уже два года арестованы счета. В казначействе муниципалитета находятся исполнительные листы на взыскание задолженности образовательных учреждений перед различными предприятиями, обеспечивающими жизнедеятельность учреждений: тепло, вода, электроэнергия, интернет, почтовая связь, Пенсионный фонд, социальное страхование. В Лучегорске филиал АО «Энергоремонт» не перечислил в ПФР страховые взносы за работников по списку № 2 (вредные условия труда). Работники теряют право на назначение досрочной страховой пенсии», — добавили в Федерации профсоюзов Приморья.

В городе Большой Камень АО «Теплоэнергетическая компания» имеет задолженность перед работниками по заработной плате за февраль и март. Численность работающих — 419 человек, с февраля заработная плата выплачивается частично с задержкой от 3 до 14 дней регулярно.

Читайте также: Массовые увольнения в России — шпаргалка для трудящихся: Радио REGNUM

Сложная обстановка и на «Дальнегорском химическом комбинате «Бор». Здесь 1 апреля 17 работающих пенсионеров получили уведомления от Пенсионного фонда об уменьшении размера выплачиваемой пенсии, кому-то и вовсе отказано в пенсии по специальному (северному) стажу.

«Причина отказа — отсутствие отчётности работодателя в ИФНС за отчетный 2018 год. Профсоюз подал 14 исков в суд. С июня 2017 года предприятие осталось без генерального директора, фактически «Бор» лишился лица, уполномоченного подписывать в том числе и отчётные формы», — пояснили в профсоюзе.

Как сообщало ИА REGNUM, в России весной десятки тысяч граждан страны могут остаться без работы. Такие прогнозы сделало Министерство труда РФ на основании заявленных работодателями в службы занятости планируемых увольнениях сотрудников. Уволенному сотрудник всё труднее найти работу.