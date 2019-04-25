Четверг, 25 Апреля 2019 года
09:08:51 МСК

Оборотный капитал дочерней компании Mirae Asset в Индии превысил $4,5 млрд

Экономика

Оборотный капитал компании увеличился за счет увеличения объема средств, поступающие в фонды

Сеул, 25 апреля 2019, 09:08 — REGNUM  Оборотный капитал дочерней компании Mirae Asset Global Investments в Индии превысил 5 трлн вон (~$4,31 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, оборотный капитал индийского филиала составил 5,45 трлн вон (~$4,7 млрд), что на 1 трлн вон (~$862,7 млн) больше, чем в прошлом году.

Известно, что индийский филиал южнокорейской компании Mirae Asset Global Investments, основанный в ноябре 2006 года, представляет собой независимую компанию по управлению иностранным капиталом в Индии.

Кроме того, компания планирует использовать средства для диверсифицирования бизнеса, в частности в сфере инвестиций в недвижимость и венчурные инвестиции.

Ранее, в марте 2019 года глава компании сообщил сотрудникам филиала, что планирует расширить бизнес в Индии уже в этом году.

Оборотный капитал— это капитал, инвестируемый фирмой, компанией в текущую деятельность на период каждого операционного цикла.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крупный бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить