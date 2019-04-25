Оборотный капитал дочерней компании Mirae Asset в Индии превысил $4,5 млрд

Сеул, , 09:08 — REGNUM Оборотный капитал дочерней компании Mirae Asset Global Investments в Индии превысил 5 трлн вон (~$4,31 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, оборотный капитал индийского филиала составил 5,45 трлн вон (~$4,7 млрд), что на 1 трлн вон (~$862,7 млн) больше, чем в прошлом году.

Известно, что индийский филиал южнокорейской компании Mirae Asset Global Investments, основанный в ноябре 2006 года, представляет собой независимую компанию по управлению иностранным капиталом в Индии.

Кроме того, компания планирует использовать средства для диверсифицирования бизнеса, в частности в сфере инвестиций в недвижимость и венчурные инвестиции.

Ранее, в марте 2019 года глава компании сообщил сотрудникам филиала, что планирует расширить бизнес в Индии уже в этом году.

Оборотный капитал— это капитал, инвестируемый фирмой, компанией в текущую деятельность на период каждого операционного цикла.