Около 100 млрд рублей направят на запуск Московских центральных диаметров

Москва, , 09:01 — REGNUM На развитие Московского транспортного узла (МТУ) ОАО «Российские железные дороги» в 2019 году направит 94 млрд рублей в 2019 году, сообщили в Стройкомплексе.

По словам начальника департамента инвестиций РЖД Юрия Бакеркина, эти средства необходимы для запуска первых Московских центральных диаметров (МЦД).

Сейчас РЖД ведут работы по строительству дополнительных главных путей на радиальных направлениях МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск.

В настоящее время готов участок МЦД-3, разрабатываются маршруты МЦД-4 и МЦД-5.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центральные диаметры свяжут разные направления Московской железной дороги. Появятся удобные пересадки на метро и МЦК. Время работы МЦД — с 05:30 до 01:00.

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