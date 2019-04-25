Дело «Тракторных заводов»: неустойку уменьшили на 3,5 млрд рублей

Москва, , 08:49 — REGNUM

Апелляционная инстанция частично сократила долговое бремя 13 компаний машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы», снизив подлежащую уплате неустойку на 3,5 млрд рублей. Основной долг и проценты в общем размере 26,4 млрд рублей ответчики оспорить не смогли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в состав машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы» входят два десятка юрлиц, включая оборонные заводы и предприятия по производству гражданской техники. Компании, входившие в группу, работают, помимо Москвы, в Чувашии, Мордовии, Карелии, Алтайском крае, Курганской, Владимирской, Волгоградской и Липецкой областях. В 2017 году стало широко известно о проблемах концерна, появившихся после того, как он не смог выплатить многомиллиардный кредит, выданный банками шестью годами ранее. Предприятия группы выступили поручителями по кредиту, долги по которому составляют 70−90 млрд рублей.

После того как в 2017 году Внешэкономбанк у консорциума банков выкупил право требования задолженности, он начал судебную кампанию по её взысканию. По ряду предприятий были поданы банкротные иски.

В апреле 2018 года госкорпорация «Ростех» приняла решение заменить ВЭБ в долговых отношениях, перекупив право требования. В сентябре 2018 года ею была учреждена «дочерняя» компания — ООО «КТЗ», которая на сегодня принадлежит тверскому ООО «Литейное производство». Владельцы последнего — ООО «КСК Литейные заводы» (единственный участник — ООО «Холдинг Транспортные компоненты») и АО «НПО «Высокоточные комплексы» (учредитель — Ростех). Ростех ещё весной 2018 года заявлял, что возьмёт в своё управление оборонный пул группы, а гражданскую часть доверит частному инвестору в лице ООО «Холдинг Транспортные компоненты» (единственный владелец — кипрская компания Tadorix Consultants Limited).

ООО «КТЗ» стало процессуальным преемником ВЭБ в судебных делах, и после этого производство по многим банкротным делам в отношении предприятий было прекращено. До этого суд успел принять решение по иску ВЭБ о взыскании с 13 компаний группы части долга — почти 30 млрд рублей.

25 апреля 2019 года стало известно, что Девятый арбитражный апелляционный суд частично изменил итоговое решение первой инстанции.

«Решение Арбитражного суда Москвы от 14 ноября 2018 года по делу №А40−146 789/17 в части требования о взыскании неустоек в общей сумме 3 536 940 858 руб. 06 коп. отменить. Производство по исковым требованиям о взыскании неустойки в общей сумме 3 536 940 858 руб. 06 коп. прекратить на основании п. 4 ст. 150 АПК РФ, в остальной части решение оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа», — уточняется в постановлении суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая инстанция в ноябре присудила к солидарной выплате задолженность в размере 29 936 970 540,84 рубля, из которых 15 млрд рублей — основной долг, 11 400 029 682,77 рубля — проценты за пользование кредитом, 1 362 912 643,16 рубля — неустойка за несвоевременную уплату основного долга, 2 174 028 214,9 рубля — неустойка за несвоевременную уплату процентов, а 200 тыс. рублей — расходы по уплате государственной пошлины. Первоначальными ответчиками в деле проходили ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», ООО «Агромашхолдинг», ООО «Волгоградская машиностроительная компания «ВГТЗ», ООО «Владимирский моторно-тракторный завод», ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов», ОАО «Курганский машиностроительный завод», ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО «Чебоксарский завод промышленного литья», ОАО «Тракторная компания «ВГТЗ», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ООО «Четра — комплектующие и запасные части» и АО «Четра — промышленные машины». Ко дню рассмотрения апелляционной жалобы «Курганмашзавод» полностью перешёл под «крыло» Ростеха, а по ряду заводов было вынесено решение по введению разных этапов процедуры банкротства.

В качестве обоснования своего несогласия с решением первой инстанции компании указывали на то, что «срок договора поручительства ограничен одним годом, начисленные и взысканные проценты и неустойка не предусмотрены сроками договора поручительства», «судом необоснованно не применены положения ст. 333 ГК РФ при решении вопроса о взыскании начисленной неустойки». Звучало также, что суд неправильно дал оценку условиям договора поручительства, так как исковые требования о взыскании неустойки на проценты по кредиту и неустойки по кредитному договору выходят за пределы сроков, предусмотренных договором поручительства. Суд эти доводы принял в расчёт.