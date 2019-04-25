Четверг, 25 Апреля 2019 года
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«Зону отдыха» для пятнистых тюленей создали на берегу острова Пэннён

Экономика

Зона отдыха представляет собой искусственно созданную насыпь, имитирующую скалистые берега острова, длиной 20 м и шириной 17,5 м

«Зону отдыха» для пятнистых тюленей создали на берегу острова Пэннён
Пятнистые тюлени (ларга) на острове Пэннён

Сеул, 25 апреля 2019, 08:36 — REGNUM  У берегов южнокорейского острова Пэннён создали искусственную зону отдыха для пятнистых тюленей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министерство морских дел и рыболовства.

Пятнистые тюлени (ларга) обитают на южнокорейском острове Пэннён и китайском Шаньдунском полуострове в весенние и летние месяца года, а зимой млекопитающие отправляются в Ляодунский залив и залив Бохайвань для размножения.

Известно, что представители министерства создали насыпь, имитирующую скалистую зону острова, где отдыхают животные, длиной 20 м и шириной 17,5 м у побережья Пэннён.

Строительство искусственной зоны отдыха было завершено в ноябре прошлого года, однако торжественная церемония состоялась сейчас, когда пятнистые тюлени снова появились на берегу острова.

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